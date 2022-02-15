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Сегодня, 11:10

«Нужно поддержать Латыпова! Парень просто нахлебался». Тихонов — о бронзе в мужской эстафете

Тихонов прокомментировал бронзовую медаль сборной России в мужской эстафете
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал бронзовую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Нужно поддержать Латыпова! Я не хочу его обвинять. Только слова поддержки. Нужно было ставить Цветкова на заключительный этап. Это работа тренеров... Латыпов должен был бежать второй или третий. Парень просто нахлебался после всех гонок. Мы же видели, как его трясло», — сказал Тихонов «СЭ».

Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
Эдуард Латыпов
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