Драчев объяснил неудачную стрельбу Латыпова на последнем рубеже

Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» бронзу российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«У Латыпова большую роль сыграла психология в его результатах. У Эдика засветилась медаль перед глазами. Надо было просто спокойно отработать, он это умеет. Самый важный фактор — психология. Эдик просто сгорел. Он был не готов стрелять, не смог быстро начать стрельбу. Конечно, сегодня была наша гонка. Если бы утром сказали, что мы будем с бронзой, все бы радовались безумно. Но мы отдали ее. Хотя это биатлон, где до последнего выстрела нельзя говорить, что ты чемпион.



Ничего нельзя предугадать в биатлоне. У нас был хороший расклад по этапам. Финишный круг Эдуард потерпел и не упустил бронзу. Это радость для нас. Но никто через месяц это не вспомнит. Будут только говорить, что у нас есть бронза. Поддержать нашу команду надо обязательно! Медали вешаются после финиша, а не на четвертом огневом рубеже», — сказал Драчев СЭ".

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия. Отметим, что российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.