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Сегодня, 11:09

Драчев объяснил неудачную стрельбу Латыпова на последнем рубеже

Мария Куцубеева
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» бронзу российских биатлонистов в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«У Латыпова большую роль сыграла психология в его результатах. У Эдика засветилась медаль перед глазами. Надо было просто спокойно отработать, он это умеет. Самый важный фактор — психология. Эдик просто сгорел. Он был не готов стрелять, не смог быстро начать стрельбу. Конечно, сегодня была наша гонка. Если бы утром сказали, что мы будем с бронзой, все бы радовались безумно. Но мы отдали ее. Хотя это биатлон, где до последнего выстрела нельзя говорить, что ты чемпион.

Ничего нельзя предугадать в биатлоне. У нас был хороший расклад по этапам. Финишный круг Эдуард потерпел и не упустил бронзу. Это радость для нас. Но никто через месяц это не вспомнит. Будут только говорить, что у нас есть бронза. Поддержать нашу команду надо обязательно! Медали вешаются после финиша, а не на четвертом огневом рубеже», — сказал Драчев СЭ".

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия. Отметим, что российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Олимпиада 2022: Александр Логинов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: обидная бронза биатлонистов в эстафете, финал в коньках и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Эдуард Латыпов
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