Йоханнес Бе победил в масс-старте и выиграл четвертое золото Олимпиады в Пекине, россияне — без медалей
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял швед Мартин Понсилуома.
Замкнул тройку еще один представитель Норвегии — Ветле Кристиансен.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.
Для 28-летнего Бе это четвертая золотая медаль Игр-2022. Ранее он выиграл смешанную эстафету, спринт и обычную эстафету. Также у него бронза в индивидуальной гонке.
Биатлон
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Масс-старт
15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.14,4 (4 промаха)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание +40,3 (2)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +01.12,5 (3)
4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +01.25,6 (5)
5. Доминик Виндиш (Италия) — +01.38,4 (3)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.46,1 (5)
7. Симон Эдер (Австрия) — +01.56,4 (2)
8. Бенедикт Долль (Германия) — +02.31,4 (6)
9. Теро Сеппяля (Финляндия) — +02.32,7 (5)
10. Йоханнес Кюн (Германия) — +02.38,3 (5)
15. Александр Логинов (Россия) — +02.51,8 (7)
19. Эдуард Латыпов (Россия) — +03.21,0 (7)
20. Максим Цветков (Россия) — +03.23,3 (6)