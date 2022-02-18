Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял швед Мартин Понсилуома.

Замкнул тройку еще один представитель Норвегии — Ветле Кристиансен.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.

Для 28-летнего Бе это четвертая золотая медаль Игр-2022. Ранее он выиграл смешанную эстафету, спринт и обычную эстафету. Также у него бронза в индивидуальной гонке.

Биатлон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.14,4 (4 промаха)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание +40,3 (2)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +01.12,5 (3)

4. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +01.25,6 (5)

5. Доминик Виндиш (Италия) — +01.38,4 (3)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — +01.46,1 (5)

7. Симон Эдер (Австрия) — +01.56,4 (2)

8. Бенедикт Долль (Германия) — +02.31,4 (6)

9. Теро Сеппяля (Финляндия) — +02.32,7 (5)

10. Йоханнес Кюн (Германия) — +02.38,3 (5)

15. Александр Логинов (Россия) — +02.51,8 (7)

19. Эдуард Латыпов (Россия) — +03.21,0 (7)

20. Максим Цветков (Россия) — +03.23,3 (6)