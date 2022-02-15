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Сегодня, 10:58

ОКР призвал поддержать Латыпова после биатлонной эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийский комитет России (ОКР) призвал поддержать биатлониста Эдуарда Латыпова после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Больше всего на свете Эдику и всей нашей эстафетной команде сейчас нужна поддержка», — говорится в публикации в официальном Telegram-канале ОКР.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Сборная России, за которую выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

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Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
ОКР
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