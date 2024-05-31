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Сегодня, 11:18

Источник: «Зенит» рассматривает возможность продажи Изидора в летнее трансферное окно

Владислав Корегин
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Вильсон Изидор.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может покинуть сине-бело-голубых ближайшим летом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство петербуржцев заинтересовано в усилении атакующей линии команды, поэтому готово рассмотреть вариант с продажей 23-летнего француза.

В данный момент агент Изидора ведет поиски новой команды для своего клиента в Европе — интерес к нему проявляют несколько клубов из Франции, готовых арендовать футболиста.

27 мая Изидор сообщил, что подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Осенью 2023 года нападающий перешел в команду из «Локомотива» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Изидор отыграл 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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Зенит

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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