Каминский прокомментировал стрельбу Латыпова на эстафете Олимпиады-2022

Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлонистов в мужской эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

— Это психология?

— Да, психология, конечно. Надо было, как мне кажется, переждать порыв, а дальше уже перестоял и потерял уверенность.

— А вы видели эту стрельбу?

— Я спустился, стоял на подъеме.

— Вы уже знаете. Что сейчас скажете Эдику? Ничего не надо говорить?

— Ну или промолчать, или поддержать.

— Парни его поддержали, начали обнимать, помогли снять лыжи.

— Для него это трагедия, конечно.

— Вы говорите, что по степени обидности можно сравнить с Сочи. Никита Крюков как долго после Сочи отходил?

— Долго. Нет, не больше года.