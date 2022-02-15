Каминский прокомментировал стрельбу Латыпова на эстафете Олимпиады-2022
Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление биатлонистов в мужской эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
— Это психология?
— Да, психология, конечно. Надо было, как мне кажется, переждать порыв, а дальше уже перестоял и потерял уверенность.
— А вы видели эту стрельбу?
— Я спустился, стоял на подъеме.
— Вы уже знаете. Что сейчас скажете Эдику? Ничего не надо говорить?
— Ну или промолчать, или поддержать.
— Парни его поддержали, начали обнимать, помогли снять лыжи.
— Для него это трагедия, конечно.
— Вы говорите, что по степени обидности можно сравнить с Сочи. Никита Крюков как долго после Сочи отходил?
— Долго. Нет, не больше года.
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