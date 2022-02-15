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Сегодня, 10:43

Губерниев назвал свинством показ мужской эстафеты на Олимпиаде во время лидерства России

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал свинством показ мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Журналист был возмущен тем, что операторы редко показывали российских биатлонистов, несмотря на то что они лидируют в гонке.

«Это просто свинство, с моей точки зрения. Вообще, ребята забыли, что в гонке лидеры есть! Мы, конечно, будем потом разбираться, но у меня нет слов от такого вопиющего непрофессионализма!» — сказал в эфире канала «Россия 1» Губерниев.

Перед последней стрельбой в эстафете сборная России лидировала с отрывом в 59,3 секунды от Норвегии.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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