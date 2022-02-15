Губерниев назвал свинством показ мужской эстафеты на Олимпиаде во время лидерства России

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал свинством показ мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Журналист был возмущен тем, что операторы редко показывали российских биатлонистов, несмотря на то что они лидируют в гонке.

«Это просто свинство, с моей точки зрения. Вообще, ребята забыли, что в гонке лидеры есть! Мы, конечно, будем потом разбираться, но у меня нет слов от такого вопиющего непрофессионализма!» — сказал в эфире канала «Россия 1» Губерниев.

Перед последней стрельбой в эстафете сборная России лидировала с отрывом в 59,3 секунды от Норвегии.