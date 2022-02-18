«Те, кто его критикуют, болваны». Тихонов заступился за Латыпова
Тихонов отреагировал на выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте на Олимпиаде
Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о выступлении российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
«Что его критиковать ? Те, кто его критикуют, болваны! Он принес нам медаль! Причины нужно искать в коллективе, а не в нем», — сказал Тихонов «СЭ».
Ранее, 18 февраля, лучшим из россиян в масс-старте стал Александр Логинов, занявший 15-е место. Латыпов финишировал на 19-м месте. Выиграл масс-старт норвежский биатлонист Йоханнес Бе, а второе место занял швед Мартин Понсилуома.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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