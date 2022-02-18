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Сегодня, 13:25

Латыпов о масс-старте: «Это была одна из самых тяжелых гонок здесь. Сложные условия, но это не оправдание»

Латыпов поделился впечатлениями от масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от масс-старта на Олимпиаде в Пекине, который стал последней биатлонной гонкой в рамках Игр в Китае.

— Сложные условия, сами все видели. Для всех, конечно, все одинаковое. Это не оправдание. В любом случае это была одна из самых сложных гонок здесь — по температуре, по ветру, по холоду. Завершающий день соревнований. Силы уже на исходе. Не знаешь, где их найти, чтобы выступить хорошо.

— Резцова говорила, что наслаждалась каждым моментом Олимпиады. Как это у тебя прошло?

— Даже зная, что я далеко, я сегодня все равно боролся. Для себя, для опыта. Это Олимпиада. В каждой гонке нужно выкладываться по-максимуму. Я отдал все силы на этой Олимпиаде, это очень хороший опыт. Все останется в моей памяти на всю жизнь.

Латыпов занял 19-е место по итогам масс-старта, допустив 7 промахов на четырех огневых рубежах. Он уступил выигравшему гонку норвежцу Йоханнесу Бе 3 минуты и 21 секунду. Серебряным призером стал швед Мартин Понсилуома, бронза — еще у одного представителя Норвегии Ветле Кристиансена.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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