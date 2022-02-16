Хованцев не готов возглавить женскую сборную России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспонеднтом «СЭ» отреагировал на слова тренера женской сборной ОКР по биатлону Михаила Шашилова об уходе после серебра в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Не знаю, какая мотивация у Шашилова для таких заявлений. Это личное право каждого человека. Возможно, напряжение по всему сезону, которое было вокруг женской команды, повлияло. Готов ли я откликнуться на предложение СБР возглавить женскую сборную? Даже не думаю об этом. Не готов возглавить. Думаю, что есть более достойные кандидатуры. Свою я даже не рассматриваю», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 16 февраля, стало известно, что после второго места сборной ОКР по биатлону в женской эстафете тренер команды Михаил Шашилов заявил журналистам, что он уже не работает.