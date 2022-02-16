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Хованцев не готов возглавить женскую сборную России по биатлону

Хованцев заявил, что не готов возглавить женскую сборную России по биатлону
Георгий Скобликов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспонеднтом «СЭ» отреагировал на слова тренера женской сборной ОКР по биатлону Михаила Шашилова об уходе после серебра в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Не знаю, какая мотивация у Шашилова для таких заявлений. Это личное право каждого человека. Возможно, напряжение по всему сезону, которое было вокруг женской команды, повлияло. Готов ли я откликнуться на предложение СБР возглавить женскую сборную? Даже не думаю об этом. Не готов возглавить. Думаю, что есть более достойные кандидатуры. Свою я даже не рассматриваю», — сказал Хованцев «СЭ».
Ранее, 16 февраля, стало известно, что после второго места сборной ОКР по биатлону в женской эстафете тренер команды Михаил Шашилов заявил журналистам, что он уже не работает.

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