В Госдуме одним словом описали серебряную медаль в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Журова отреагировала на серебро России в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебряные медали женской сборной России в биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Отлично! Девочки боролись, большие молодцы! Расстраивает стрельба, все у нас она не идет. Но серебро — достойный результат», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 16 февраля, российские биталонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде. Первое место досталось спортсменкам из Швеции.

От России выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.