В Госдуме одним словом описали серебряную медаль в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине
Журова отреагировала на серебро России в женской эстафете по биатлону на Олимпиаде
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебряные медали женской сборной России в биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Отлично! Девочки боролись, большие молодцы! Расстраивает стрельба, все у нас она не идет. Но серебро — достойный результат», — сказала Журова «СЭ».
Ранее, 16 февраля, российские биталонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде. Первое место досталось спортсменкам из Швеции.
От России выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.
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