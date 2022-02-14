Анфиса Резцова верит, что Кристина поборется за медаль в масс-старте на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении дочери Кристины Резцовой на Олимпиаде в Пекине.

«Уже очень хочется, чтобы Кристина заработала медаль. После вчерашней гонки она уже отошла, вроде все ничего. Она однозначно поборется за медаль в масс-старте, я в это верю», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич выступят в масс-старте, который состоится 19 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени.