Черезов высказался о составе сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов поделился мнением о составе сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Вполне нормальный боевой состав на данный момент. Что касается Серохвостова, то ничего страшного здесь нет. Если у человека в стрельбе нет пока стабильности и уверенности, то логично, что тренеры выставили такой состав. Вопросов по большому счету никаких нет. Даниилу надо показывать железобетонную стрельбу, чтобы у тренеров была уверенность. Все же хотят медалей, поэтому и исходят из ситуации, которая в данный момент происходит на Олимпиаде», — приводит слова Черезова «Чемпионат».

Гонка стартует 15 февраля в 09.30 по московскому времени. Сборную России представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.