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Сегодня, 14:49

Черезов высказался о составе сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов поделился мнением о составе сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Вполне нормальный боевой состав на данный момент. Что касается Серохвостова, то ничего страшного здесь нет. Если у человека в стрельбе нет пока стабильности и уверенности, то логично, что тренеры выставили такой состав. Вопросов по большому счету никаких нет. Даниилу надо показывать железобетонную стрельбу, чтобы у тренеров была уверенность. Все же хотят медалей, поэтому и исходят из ситуации, которая в данный момент происходит на Олимпиаде», — приводит слова Черезова «Чемпионат».

Гонка стартует 15 февраля в 09.30 по московскому времени. Сборную России представят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4610227-nichego-strashnogo-net-cherezov-ob-otsutstvii-serohvostova-v-sostave-estafety-na-oi.html
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Иван Черезов
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