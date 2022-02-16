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Сегодня, 12:04

«Мой ребенок — вышка! Слезы счастья». Анфиса Резцова — о серебряной медали в женской эстафете

Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала серебряную медаль сборной России в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Мой ребенок — вышка! Умница. Я счастлива за свою дочь! Слезы счастья, я плачу. Она была просто лучшая. Наконец-то прорвало!» — сказала Резцова «СЭ».

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, проиграла только Швеции.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: серебро биатлонисток в эстафете, командный спринт лыжников и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Анфиса Резцова
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