Анфиса Резцова эмоционально отреагировала на серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала серебряную медаль сборной России в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Мой ребенок — вышка! Умница. Я счастлива за свою дочь! Слезы счастья, я плачу. Она была просто лучшая. Наконец-то прорвало!» — сказала Резцова «СЭ».

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, проиграла только Швеции.