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Сегодня, 15:21

Тарасова прокомментировала идею обязать платить сменивших гражданство спортсменов из РФ

Виктория Кравченко
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала идею комитета Госдумы по физической культуре и спорту обязать российских спортсменов, сменивших гражданство, платить компенсацию.

«Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

17 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства.

Ранее Журова заявила, что будет сложно взыскать компенсацию со сменивших гражданство российских спортсменов.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5174165-tarasova-vyskazalas-o-zakonoproekte-gosdumy-o-vyplate-kompensacii-pri-smene-grazhdanstva.html
Татьяна Тарасова
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