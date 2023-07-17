Тарасова прокомментировала идею обязать платить сменивших гражданство спортсменов из РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала идею комитета Госдумы по физической культуре и спорту обязать российских спортсменов, сменивших гражданство, платить компенсацию.

«Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

17 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства.