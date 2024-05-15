Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 16:30

Московский мотофестиваль: новая дата и время проведения в мае 2024 года

Мотоциклисты проедут по Садовому кольцу 25 мая на фестивале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мотофестиваль в Москве.
Мотофестиваль в Москве.
Фото Global Look Press

Московский мотофестиваль в 2024 году пройдет 25 мая, в субботу. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы 14 мая. Мероприятие начнется в 12.00.

Мотопрогулка пройдет по Садовому кольцу со стартом и финишем на смотровой площадке Воробьевых гор. Общая протяженность маршрута составит 35 километров.

26 московских мотоклубов возглавят колонну. Остальные участники по мере прибытия на площадку присоединятся к мотопрогулке.

На смотровой площадке Воробьевых гор для всех гостей с 09.00 до 18.00 будет организована развлекательная программа с выступлением артистов, файер-шоу, конкурсами и розыгрышем мотоцикла.

Изначально Мотофестиваль-2024 в Москве должен был пройти 11 мая, но он был перенесен из-за погодных условий на 25 мая.

0
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин — о развитии массового спорта в России: «Мы еще не достигли оптимальных показателей»

Тяжело ранен премьер Словакии. Ранее он выступал за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости