Спорт: какие турниры перестали показывать в России

После событий в феврале 2022 года часть зарубежных спортивных компаний прекратила сотрудничество с Россией. Некоторые крупные турниры отозвали или не продлили лицензии на показ соревнований в РФ.

Список основных турниров, которые легально не показывают в России

АПЛ , Англия (футбол)

, Англия (футбол) Лига 1 , Франция (футбол)

, Франция (футбол) MLS, ч емпионат Португалии, Шотландии (футбол)

(футбол) НХЛ

НБА

«Формула-1»

турниры ATP, WTA, «Большого шлема», Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг (теннис)

Bellator

«Тур де Франс» (велоспорт)

Основные соревнования, которые показывают в России

Холдинг «Матч»

Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА (футбол)

серия А, Италия (футбол)

бундеслига, Германия (футбол)

чемпионат Бразилии (футбол)

Кубок Либертадорес (футбол)

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по хоккею

UFC

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