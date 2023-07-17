В Госдуме планируют обязать спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства.

Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства», — цитирует Свищева ТАСС.