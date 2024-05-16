В команде бойца ММА Юсупова сообщили о причинах вооруженного нападения на него

Пару лет назад на Юсупова уже нападали в Дагестане. Тогда он был избит толпой численностью около десяти человек. 29 мая у Залимхана Юсупова был запланирован поединок против Али Хейбати. В прошлом поединке Юсупов проиграл Сергею Бобрышеву, а после боя ударил соперника вместо того, чтобы пожать ему руку.