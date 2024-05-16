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Сегодня, 13:11

В команде бойца ММА Юсупова сообщили о причинах вооруженного нападения на него

Виктория Кравченко
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Залимхан Юсупов.
Фото Соцсети

Причиной драки со стрельбой в Махачкале с участием бойца смешанного стиля (ММА) Залимхана Юсупова стал бытовой конфликт.

«Это был бытовой конфликт на почве взаимных оскорблений», — сообщил ТАСС представитель команды.

Юсупова госпитализировали, ему провели операцию. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Полиция разыскивает нападавших.

Пару лет назад на Юсупова уже нападали в Дагестане. Тогда он был избит толпой численностью около десяти человек. 29 мая у Залимхана Юсупова был запланирован поединок против Али Хейбати. В прошлом поединке Юсупов проиграл Сергею Бобрышеву, а после боя ударил соперника вместо того, чтобы пожать ему руку.

Источник: https://tass.ru/sport/20816993
ММА
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