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Певица Нюша: «Радулов ухаживал за мной, но до романа не дошло. Шикарный мужчина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нюша и ее дочь Серафима-Симба.
Фото Global Look Press

Певица Нюша рассказала, что за ней ухаживал нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

В 2011 году 37-летний хоккеист сыграл роль возлюбленного в клипе исполнительницы «Больно».

«Если честно, Саша за мной ухаживал, было дело, но до романа у нас не дошло. Он дарил цветы, уделял внимание, мы ходили несколько раз на свидания, но дальше не пошло. Я видела его симпатию ко мне, но у меня ответных чувств не было. Просто сердцу не прикажешь. Он шикарный мужчина», — рассказала Нюша в интервью программе «Жара в эфире».

Радулов женат на бизнес-леди Анне Бокий, у пары есть общий сын Мирон. Это его второй брак. Первой его женой была гимнастка Дарья Дмитриева, у них есть сын Макар.

Нюша замужем за Игорем Сивовым. У пары двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
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3
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