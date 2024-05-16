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Сегодня, 12:36

РФС наградил лучших учителей физкультуры грантами

Константин Белов
Корреспондент
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В символическую сборную профессионального конкурса для учителей из проекта РФС «Футбол в школе» вошли 11 учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования из 10 регионов России.

Главные призы конкурса — премии по 150 тысяч рублей. Их судьбу решили голоса экспертного жюри из футбольных звезд, актеров, блогеров и журналистов. Они оценили видеопрезентации 50 финалистов из 43 регионов России.

Остальные 39 участников получат по 70 тысяч рублей. Награждение пройдет 1 июня в «Лужниках» на фестивале, посвященном Всероссийскому дню футбола. Днем позже лучшие педагоги проекта «Футбол в школе» посмотрят на главном стадионе страны суперфинал FONBET Кубка России мужду «Балтикой» и «Зенитом».

Как отметил руководитель методической группы проекта «Футбол в школе» Дмитрий Баранник, учителя во второй сезон стали более креативными и раскрепощенными.

«Проект «Футбол в школе» очень многогранен, поэтому для методической группы было очень важно увидеть в видеовизитках участников то, как учителя занимаются проектом у себя в школах. С удовольствием вижу, что учителя начинают менять заложенные годами стереотипы именно на занятиях футболом», — приводит слова Баранника официальный сайт РФС.

Всего лауреатами второго сезона профессионального конкурса для учителей из проекта «Футбол в школе» стали 250 учителей из 69 регионов России. Не попавшие в топ-50 получат премии по 35 тысяч рублей из призового фонда.

В конкурсе принимали учителя физической культуры и педагоги дополнительного образования, которые занимались с детьми в рамках проекта РФС «Футбол в школе» в 2023-2024 учебном году. В общей сложности заявки прислали 515 конкурсантов из 74 регионов России.

Источник: РФС
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