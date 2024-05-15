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Московский велофестиваль и гонка «Садовое кольцо»: дата, время и места проведения в мае 2024

18 мая в столице пройдет Московский весенний велофестиваль
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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В Московском Весеннем велофестивале-2024 может бесплатно принять участие каждый желающий.
В Московском Весеннем велофестивале-2024 может бесплатно принять участие каждый желающий.
Фото Global Look Press

Московский весенний велофестиваль пройдет в столице 18 мая, в субботу. Старт и финиш гонки «Садовое кольцо» будут на территории Зубовской площади. Принять участие в мероприятии сможет каждый желающий. Это бесплатно и добровольно.

Фестивальный городок на Зубовской площади в Москве откроется в 12.00. Входы будут установлены со стороны улицы Большая Пироговская и проезда Девичьего поля. Для участников мероприятия будет организована развлекательная программа, а также фудкорт и интерактивные зоны от партнеров Московского весеннего велофестиваля.

Велогонка пройдет по перекрытому Садовому кольцу, где не будет автомобилей. Она начнется в 13.00 по московскому времени.

Зона развлечений в фестивальном городке будет работать до 17.00 для всех участников велопрогулки по Садовому кольцу.

Ознакомиться подробнее с правилами участия в Московском весеннем велофестивале-2024 можно по ссылке на официальном сайте мероприятия.

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