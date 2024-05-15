Тяжело ранен премьер Словакии. Ранее он выступал за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

В МВД Словакии подтвердили информацию о покушении на премьер-министра Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен после заседания правительства, которое прошло в городе Гандлова, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Plus jeden den.

По данным источника, политик получил около трех ранений, предположительно — в конечность, грудь и живот.

В МВД Словакии подтвердили, что на премьер-министра страны было совершено покушение, но другие подробности инцидента не уточняются.

На данный момент Фицо госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В феврале 2024 года политик заявлял, что поддерживает допуск российских и белорусских атлетов до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если речь идет об Олимпиаде, то представьте себе, что в какой-то спортивной дисциплине первые места занимают абсолютные мировые лидеры из России или Белоруссии. Вы им запретите участвовать в соревновании, и выиграет кто-то другой, кто иначе с минимальной долей вероятности стал бы победителем. Какова в этом случае цена такой золотой медали?» — говорил Фицо.

59-летний Фицо является премьер-министром Словакии с октября 2023 года, до этого он занимало этот пост в периоды с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 годы.