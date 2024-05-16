В бойца MMA Юсупова выстрелили несколько раз в Махачкале

Боец поп-MMA Залимхан Юсупов (19-16) получил три огнестрельных ранения в ногу, руку и бедро во время конфликта с компанией молодых людей, которые, по данным издания Mash, подошли к нетрезвому бойцу на улице и начали предъявлять за «употребление наркотиков, позор спорта и республики».

Юсупова госпитализировали, ему провели операцию. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Полиция разыскивает нападавших.

Юсупов идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Сергею Бобрышеву (18-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 2 апреля на MMA Series 78 в Мсокве.