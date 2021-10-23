Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что с 28 октября по 7 ноября спортивные мероприятия в регионе пройдут без зрителей.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией губернатором МО принято решение о введении дополнительных ограничений на территории Московской области. В частности, в сфере физкультуры и спорта в период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», — написал Абаренов в Instagram.

В частности, в период нерабочих дней в Подмосковье должны пройти матч РПЛ «Химки» — «Урал» в 13-м туре (31 октября) и игры КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (29 октября), «Витязь» — ЦСКА (5 ноября), «Куньлунь» — «Сибирь» (5 ноября), «Витязь» — «Адмирал» (7 ноября), «Авангард» — «Динамо» (7 ноября).