Близкий друг Уткина: «У него были мысли о самоубийстве»
Видеоблогер Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, что Василий Уткин задумывался о самоубийстве.
— Роман Нагучев вспомнил страшное: однажды Вася за столом рассказал ему, что думал о самоубийстве. Ты от Уткина подобное когда-нибудь слышал?
— (Через паузу, и тут долгие паузы были почти перед каждым предложением) Да. Не слышал, а читал. Он писал мне. Не помню, когда. Но помню, что меня это испугало. Вряд ли он говорил это, чтобы привлечь внимание — этого ему и так хватало. Сейчас полез в переписку с ним — и это ужас, конечно, зря я это сделал. Вот, например, он пишет: «Тоскую в пустом городе. Никого почти из друзей не осталось в Москве. И это морально — ... как тяжело. Родной город пуст».
Сложно ему было, Господи. Что говорить-то. Всем таким эмпатичным, рефлексирующим людям, как Вася, сейчас сложно. Он очень сильно переживал ситуацию с Евгенией Беркович (театральный режиссер, драматург и поэтесса, внесена в список лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. — Прим. «СЭ»), присылал мне ее стихотворения, говорил, что ее за это посадили. И мысли о суициде — тоже отсюда.
Когда ты — такой талант, не представляю, что у человека творится в голове. Некоторые люди умеют уходить в какие-то внутренние размышления. Не представляю, какого характера и уровня они были у Васи. И не представляю, до чего в них можно дойти. Поэтому меня и не удивляет, что он говорил о самоубийстве. Ты до всего можешь дойти, когда у тебя такая буря внутри.
Когда у тебя есть куда все это сублимировать, направить, есть какая-то сверхцель, которую ты решаешь, и она наполняет жизнь смыслом — тогда легче справиться с рефлексией. А Вася часто мне в последнее время говорил, что у него умерла надежда. И, подчеркиваю, по моей личной интерпретации, это самое главное, чтобы понять не конкретно медицинские, а глобальные причины его смерти именно сейчас. Он опустил руки и просто помогал команде, людям вокруг. Он сам много мне об этом говорил. Все, что происходит, было важнейшим фактором в его жизни, пусть он об этом и не заявлял публично.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
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2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3