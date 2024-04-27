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Близкий друг Уткина объяснил, почему винит себя в его смерти

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Видеоблогер и друг Василия Уткина Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, почему винит себя в смерти комментатора.

— Меня поразили твои слова на стриме: «Виню себя за то, что он умер. Я мог сделать больше для того, чтобы это не произошло». Что ты мог сделать? Или это были просто слова боли и отчаяния?

— У Васи были проблемы с алкоголем. Думаю, все его окружение, в том числе и я, могли как-то повлиять на то, чтобы он перестал пить. Вот и все. Мы с ним на этой теме поссорились еще года три назад. Я могу это сказать, поскольку говорил это и публично, и лично, в том числе и в выпуске, посвященном его 50-летию.

— Ты там ему в лицо говорил, что он блокирует всю информацию, когда ему что-то говорят на тему алкоголя.

— Да, это правда. Это были два разных человека с точки зрения продуктивности в работе, когда он пил и нет. Вася был гений — и когда он не пил, то был на движе, ему всего хотелось. А когда пил — очень сильно замедлялся. Я из-за этого, по сути, и ушел с его канала. Хоть он и отрицал проблему, я ему об этом честно говорил.

— Ты при этом говорил: «Я пытался. Пытался».

— Херово пытался, значит. Я мог как-то мотивировать его, дожать. Понятно, что человек сам должен прийти к этому. Но поселить эти мысли, найти какие-то рычаги, аргументы. В свое время мы с Игорем Струниным заставляли его заниматься ходьбой, сбрасывать вес. Нашли же какие-то слова, хотя он очень мало двигался!

Он начинал ходить по Фрунзенской. Или мы с ним специально шли пешком от Арбата, когда он заканчивал эфиры на «Эхе». Вася слушал людей. Ему было важно мнение тех, с кем он общался. И по поводу алкоголя был один человек, который ему конкретно с этим помогал и которого он слушал. Но в какой-то момент они перестали общаться, и после этого как-то на него воздействовать стало еще сложнее. Я себя за это корю, виню. При этом стараюсь не винить других людей, которые были с ним рядом в последнее время. Наверное, всегда буду говорить себе, что мог если не спасти его, то как-то отдалить момент его смерти.

Витя Кравченко и&nbsp;Василий Уткин. Жизнь и смерть Василия Уткина. Пронзительное интервью его друга и ученика

Василий Уткин
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
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 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
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 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
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