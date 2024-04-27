Близкий друг Уткина объяснил, почему винит себя в его смерти
Видеоблогер и друг Василия Уткина Витя Кравченко в интервью «СЭ» рассказал, почему винит себя в смерти комментатора.
— Меня поразили твои слова на стриме: «Виню себя за то, что он умер. Я мог сделать больше для того, чтобы это не произошло». Что ты мог сделать? Или это были просто слова боли и отчаяния?
— У Васи были проблемы с алкоголем. Думаю, все его окружение, в том числе и я, могли как-то повлиять на то, чтобы он перестал пить. Вот и все. Мы с ним на этой теме поссорились еще года три назад. Я могу это сказать, поскольку говорил это и публично, и лично, в том числе и в выпуске, посвященном его 50-летию.
— Ты там ему в лицо говорил, что он блокирует всю информацию, когда ему что-то говорят на тему алкоголя.
— Да, это правда. Это были два разных человека с точки зрения продуктивности в работе, когда он пил и нет. Вася был гений — и когда он не пил, то был на движе, ему всего хотелось. А когда пил — очень сильно замедлялся. Я из-за этого, по сути, и ушел с его канала. Хоть он и отрицал проблему, я ему об этом честно говорил.
— Ты при этом говорил: «Я пытался. Пытался».
— Херово пытался, значит. Я мог как-то мотивировать его, дожать. Понятно, что человек сам должен прийти к этому. Но поселить эти мысли, найти какие-то рычаги, аргументы. В свое время мы с Игорем Струниным заставляли его заниматься ходьбой, сбрасывать вес. Нашли же какие-то слова, хотя он очень мало двигался!
Он начинал ходить по Фрунзенской. Или мы с ним специально шли пешком от Арбата, когда он заканчивал эфиры на «Эхе». Вася слушал людей. Ему было важно мнение тех, с кем он общался. И по поводу алкоголя был один человек, который ему конкретно с этим помогал и которого он слушал. Но в какой-то момент они перестали общаться, и после этого как-то на него воздействовать стало еще сложнее. Я себя за это корю, виню. При этом стараюсь не винить других людей, которые были с ним рядом в последнее время. Наверное, всегда буду говорить себе, что мог если не спасти его, то как-то отдалить момент его смерти.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
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2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
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6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3