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В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству зараженных и смертей от коронавируса

11:10
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлен 37 678 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это является антирекордом с момента начала пандемии.

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7803), Санкт-Петербурге (3360), Московской области (2783), Самарской области (997) и Нижегородской области (761).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

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Сергей Разин все материалы автора

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