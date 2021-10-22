Главное о коронавирусе в России и мире на 22 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека.

Отметим, что прежние суточные антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов были установлены вчера.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233), Московской области (2428), Самарской области (948) и Нижегородской области (749).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.

— В России вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от инфекции.

— Мэр Москвы Сергей Собянин ввел частичный локдаун на территории столицы в период с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 22 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 243 375 479.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 174 547 человека. Далее идут Индия (34 143 236) и Бразилия (21 697 341).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 753 747. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (604 764) и Индия (453 076).

— Крупнейшие торговые сети Австралии сделали вакцинацию от коронавируса обязательной для персонала, полную вакцинацию должны будут пройти более 250 тысяч сотрудников.

— В Индии использовали более 1 миллиарда доз вакцин от коронавируса, как минимум первую дозу вакцины получили 75 процентов населения страны.