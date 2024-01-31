Путин: «ОКР и Минспорта должны определиться по участию российских спортсменов в Олимпиаде»

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал ситуацию с возможным участием российских спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

По словам Путина, он понимает все вопросы, связанные с участием или неучастием российских спортсменов в международных соревнованиях, но ключевое решение остается за Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта.

«Я понимаю все, что связано с участием или неучастием, дискриминацией наших спортсменов высоких достижений в международных соревнованиях. Сейчас, мне кажется, и говорить об этом не нужно. Это наш Олимпийский комитет и Минспорта должны определиться окончательно, что делать и что не делать в этом отношении», — цитирует Путина ТАСС.

18 января официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Путин назвал ущербными международные соревнования, в которых не участвуют российские атлеты.

24 января президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских спортменов.