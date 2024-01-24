Поздняков: «МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) подвергнуть получивших допуск на Олимпийские игры-2024 россиян и белорусов говорит о недоверии организации к международным федерациямэ

«Это показывает уровень недоверия международным спортивным федерациям, которые допускали наших спортсменов в нейтральном статусе», — приводит слова Позднякова ТАСС.

18 января официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований.