Путин назвал ущербными международные соревнования без российских спортсменов

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин считает, что отсутствие российских спортсменов негативно влияет на уровень международных соревнований.

«Сегодняшние крупные международные соревнования в рамках олимпийского движения, конечно, становятся ущербными. По некоторым видам спорта без наших спортсменов соревнования становятся неинтересными», — цитирует Путина ТАСС.

По словам Путина, «порядочные люди и спортсмены» сожалеют из-за отстранения россиян.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Путин назвал ограничения в спорте ограничением прав человека.