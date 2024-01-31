В Госдуме согласились со словами Путина, что международные соревнования без россиян становятся неинтересными

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, который заявил, что без российских атлетов многие международные соревнования становятся ущербными и неинтересными.

«На сто процентов согласен с этими словами. Как можно представить фигурное катание без россиян? Как можно представить синхронное плавание, художественную гимнастику без россиян? Я еще очень много назову таких видов спорта, где международный спорт в этих дисциплинах развивался в основном благодаря российским спортсменам. Была эволюция, а сейчас без России эти виды спорта будут как минимум буксовать. Если сравнить выступающих спортсменов без россиян, то их уровень во многих видах спорта не дотягивает до уровня России. Развитие у них будет идти не такими шагами, как это было бы вместе с россиянами и белорусами», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.