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Общество

31 января, 18:09

Путин заявил, что Россия проведет самые масштабные в мире соревнования по киберспорту

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин уверен, что Россия в ближайшее время проведет самые крупные в мире соревнования по киберспорту.

«Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила», — цитирует Путина ТАСС.

По словам Путина, в России обязательно будут продолжать развитие киберспортивного направления.

С 21 февраля по 3 марта в Казани пройдут Игры будущего-2024. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий. В соревновательную программу включена 21 дисциплина.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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