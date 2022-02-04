Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Общество

Сегодня, 14:35

«Это не было запланировано». На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с местным журналистом

Франков отреагировал на конфликт Дмитрия Губерниева с украинским журналистом на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на стычку, которая произошла между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине.
«Это не было запланировано. Подобной фигней никто из украинцев на Олимпиаде не занимается. Неприязненный разговор мог произойти на плоскости выяснений украино-российских отношений. Я бы относился к этому как к осложненному бытовому конфликту на фоне наших взаимоотношений», — сказал Франков «СЭ».
Ранее, 4 февраля, в медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 известный комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с украинским журналистом на английском языке.
В результате перепалки российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
12
3
Читайте также
Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?
Украина готовит призовые больше, чем у России и США: Сколько страны готовы платить за медали Олимпиады в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Началась церемония открытия Олимпиады в Пекине
В Пекине нас снова ждет нестандартная Олимпиада. Но главное, что Игры в принципе состоятся
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
Сборная России пройдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Очевидное — невероятное. Дочь Тутберидзе все равно на пороге включения в командник и завоевания олимпийского золота?
Олимпиада-2022: смотреть трансляцию церемонии открытия из Пекина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России за сутки выявили 168 201 новый случай заражения коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости