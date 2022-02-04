«Это не было запланировано». На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с местным журналистом

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на стычку, которая произошла между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине.

«Это не было запланировано. Подобной фигней никто из украинцев на Олимпиаде не занимается. Неприязненный разговор мог произойти на плоскости выяснений украино-российских отношений. Я бы относился к этому как к осложненному бытовому конфликту на фоне наших взаимоотношений», — сказал Франков «СЭ».

Ранее, 4 февраля, в медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 известный комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с украинским журналистом на английском языке.

В результате перепалки российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».