Губерниев обозвал украинского журналиста перед церемонией открытия Олимпиады

В медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 известный комментатор Дмитрий Губерниев повздорил с украинским журналистом на английском языке.

В результате перепалке российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15:00 по Москве, Губерниев будет ее комментировать . В церемонии примут участие 95 стран.

Сборная России из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.