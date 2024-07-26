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Сегодня, 17:00

Сколько выходных дней будет в России на новогодние праздники 2024/2025

Минтруд подготовил проект с предложением по производственному календарю на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото ErmakovaElena/www.istockphoto.com
Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд.
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Минтруд подготовил проект с предложением по плану праздничных и выходных дней на 2025 год. Новогодние каникулы продлятся целых 11 дней. Зимние праздники начнутся с воскресенья, 29 декабря 2024-го и завершатся в среду, 8 января 2025-го.

В конце года будет шестидневная рабочая неделя: с 23 по 28 декабря. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января.

Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд.

Так как 4 и 5 января выпадают на выходные, их перенесут на другие дни: субботу, 4 января — на пятницу, 2 мая, а воскресенье, 5 января — на среду, 31 декабря. Данный перенос праздничных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Общественное обсуждение предложения Минтруда завершат 8 августа.

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