В России за сутки выявили 168 201 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 168 201 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализировано 17 798 человек — на 0,03 процента больше, чем 3 февраля. Зафиксировано 682 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 58 449 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832), Московской области (11 255), Пермском крае (4 003) и Челябинской области (3 992).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 452 765 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 039 летальных исходов, выздоровел 10 449 181 человек.