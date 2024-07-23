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Сегодня, 14:13

Олег Матыцин может возглавить комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», бывший министр спорта РФ Олег Матыцин в сентябре может стать председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту. Ранее данный пост занимал Дмитрий Свищев, который сегодня, 23 июля, был освобожден от должности, хотя и намерен продолжить работу в комитете.

55-летний Свищев возглавлял комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту с октября 2021 года. Депутат от ЛДПР также занимает должность президента Федерации керлинга России.

Матыцин 7 мая уступил пост министра спорта Михаилу Дегтяреву — еще одному представителю ЛДПР. 10 июня Матыцин выиграл праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму РФ от Брянской области. Сами довыборы намечены на 8 сентября. Если бывший министр в сентябре возглавит комитет Госдумы РФ по спорту, это будет первый за много лет случай, когда руководство данным органом перешло от ЛДПР к «Единой России».

Дмитрий Свищев
Олег Матыцин
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