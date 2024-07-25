Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

25 июля, 23:23

Друг велогонщика Еськова назвал возможную причину его пропажи

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Друг российского велогонщика Никиты Еськова Егор Луцкович сообщил, что спортсмен лечился от алкогольной зависимости. Луцкович считает, что Еськов, вероятно, сбежал, чтобы не попасть в реабилитационный центр.

«В первый раз он сознательно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — приводят «Известия» слова Луцковича.

По словам друга, через два дня Еськову позвонил отец, после этого телефон спортсмена практически всегда выключен.

25 июля сообщалось, что 41-летний велогонщик пропал в Санкт-Петербурге. Он 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Его поисками занимаются волонтеры и полиция.

Источник: Известия
Велоспорт
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Мурашко рассказал о данных ему умными гаджетами советах сбросить лишний вес
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову из травматического пистолета
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации велоспорта России заявили, что ошарашены новостью о пропаже Еськова

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости