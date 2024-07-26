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Сколько выходных дней будет на майские праздники в 2025 году

Минтруда РФ подготовил проект по производственному календарю на 2025 год
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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День Победы.
Фото Global Look Press
Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд России
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Минтруда РФ подготовил проект с предложением по плану праздничных и выходных дней на 2025 год. В следующем году майские праздники разделят на две части по четыре выходных дня. В связи с Днем весны и труда, который отмечается 1 мая, россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая. Затем будут три рабочих дня: с 5 по 7 мая. В честь Дня победы, который празднуется 9 мая, запланированы праздничные выходные в период с 8 по 11 мая.

Производственный календарь на 2025 год.
Фото Минтруд России

В общей сложности в 2025 году (с учетом новогодних каникул, которые включают 29, 30 и 31 декабря 2024-го) в России будет 121 день выходных. Общественное обсуждение предложения Минтруда РФ завершится 8 августа.

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Сколько выходных дней будет в России на новогодние праздники 2024/2025

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