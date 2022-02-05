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Сегодня, 11:30

В России за сутки зафиксировано 177 282 новых случая заражения коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент
Эпидемия коронавируса в России.
Фото AFP

За последние сутки в России выявлено 177 282 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это новый рекорд за весь период пандемии.

Госпитализированы 18 032 человека — на 1,3 процента больше, чем 4 февраля. Зафиксировано 714 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 60 507 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (22 444), Санкт-Петербурге (21 780), Московской области (11 701), Челябинской области (4 697) и Воронежской области (4 645).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 630 047 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 334 753 летальных исходов, выздоровел 10 509 688 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4293
Коронавирус
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