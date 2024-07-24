Монсон — о покушении на Трампа: «В США, как и везде, есть сумасшедшие люди»

Экс-боец ММА и член Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании 13 июля.

«Знаю, что на Дональда Трампа было совершено покушение. Это не вызвало никаких эмоций. В США, как и практически везде в мире, есть сумасшедшие люди. Но он вызвал много ненависти из-за своей политики. Так что это не удивительно», — сказал Монсон «СЭ».

В ходе митинга 20-летний Томас Мэттью Крукс несколько раз выстрелил в сторону Трампа. В результате 78-летний чиновник был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили ранения тяжелой степени. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого.