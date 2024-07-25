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Сегодня, 17:27

Владелец онлайн-кинотеатра Okko получил 100 процентов прав на «Телеспорт»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 99 процентов компании «Телеспорт», сообщает РБК.

Ранее эта доля принадлежала основателю компании Петру Макаренко, обвиненному в мошенничестве по заявлению «Сбера». Сумма сделки не сообщается.

Шишкин, владевший до этого 1 процентом «Телеспорта», имел право в случае наступления определенных обстоятельств выкупить компанию. Одним из этих обстоятельств, в частности, стала потеря прав на показ в России матчей чемпионата Испании.

В числе активов «Телеспорта» — права на показ в России Олимпиады-2024, чемпионата Евро-2028, Лиги наций до 2027 года, товарищеских футбольных матчей, в том числе с участием сборной России в 2024 году, и ряд других трансляций.

Источник: РБК
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