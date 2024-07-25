ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой из-за задолженности
ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк'oZa) из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы «БИР-Аналитик».
На имя артистки зарегистрировано ИП основным видом деятельности — «Деятельность в области художественного творчества».
По данным источника, решение о блокировке принято 22 июля.
Счета заблокированы ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке.
Источник: Сайт
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