Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 12:54

ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой из-за задолженности

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк'oZa) из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы «БИР-Аналитик».

На имя артистки зарегистрировано ИП основным видом деятельности — «Деятельность в области художественного творчества».

По данным источника, решение о блокировке принято 22 июля.

Счета заблокированы ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке.
Источник: Сайт
2
0
Читайте также
В Париже идут соревнования за день до церемонии открытия Олимпиады 2024
Аргентина проиграла Марокко в прерванном на два часа матче Олимпиады
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев считает важнейшим исполнение всеми российскими спортсменами гимна страны

Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней в 2025 году

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости