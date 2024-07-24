В Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки во время Олимпиады

Французская полиция задержала россиянина, которого подозревают в дестабилизации обстановки в Париже во время Олимпиады.

«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит ТАСС со ссылкой на AFP.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.