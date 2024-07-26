Российская модель Наталья Водянова приехала на церемонию открытия Олимпиады

Известная российская модель Наталья Водянова приехала на церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже. На крупное спортивное мероприятие она пришла вместе со своим мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.

Последние несколько лет Водянова проживает во Франции.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля. Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.