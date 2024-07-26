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Париж-2024

Сегодня, 19:19

Российская модель Наталья Водянова приехала на церемонию открытия Олимпиады

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно.
Фото Reuters

Известная российская модель Наталья Водянова приехала на церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже. На крупное спортивное мероприятие она пришла вместе со своим мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно.

Последние несколько лет Водянова проживает во Франции.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля. Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.

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