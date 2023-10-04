Главным тренерам российских борцов запретили работать на прошедшем чемпионате мира

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что главным тренерам сборной России по борьбе запретили работать во время чемпионата мира в Белграде.

«Уже выезжая на чемпионат, у нас не были согласованы спортсмены. Главный тренер доносил ребятам вещи, которые должны были рассеять их сомнения, что мы будем участвовать. Так и произошло, но двум главным тренерам не дали возможность работать с командой. Все, что нам удалось, — присутствовать там вне команды при отсутствии аккредитаций», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Белграде с 16 по 24 сентября. Россияне завоевали на турнире две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды в вольной борье. В греко-римской борьбе спортсмены из России взяли одну бронзовую медаль, в женской борьбе команда не завоевала ни одной награды.

Ранее Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпиаду-2024. Также он считает, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, ехать ли им на Игры в Париже в нейтральном статусе.