Мамиашвили назвал кризисной ситуацию в греко-римской борьбе в России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что вопрос о ситуации в сборной по греко-римской борьбе, которой на данный момент завоевано только две путевки на Олимпиаду, будет поднят на исполкоме Федерации спортивной борьбы России в преддверии чемпионата страны.

«Считаю, что в греко-римской борьбе ситуация кризисная, решение вопроса в долгий ящик откладывать нельзя. Перед чемпионатом России у нас пройдет исполком федерации, где мы будем решать этот вопрос. Все свои задачи мы обязаны решить. Речь в том числе идет о коллективе, который формирует главный тренер», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.