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Сегодня, 13:20

Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпиаду в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.

«Конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые поедут в Париж. Без поддержки не останутся. Выплаты за медали будут такими же, как и в прошлые годы? Точно ответить сложно. Но будем поддерживать наших борцов», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Источник: https://sport24.ru/other/news-583281-mamiashvili-konechno-federatsiya-podderzhit-bortsov-kotoryye-poyedut-na-olimpiadu-v-parizhe
Олимпиада
Михаил Мамиашвили
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