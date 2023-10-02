Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что ФСБР поддержит борцов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.

«Конечно, мы будем поддерживать тех спортсменов, которые поедут в Париж. Без поддержки не останутся. Выплаты за медали будут такими же, как и в прошлые годы? Точно ответить сложно. Но будем поддерживать наших борцов», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.